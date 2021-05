Supergirl, Jason Behr: 'Il midseason è l'episodio più intenso della serie'

Il prossimo giovedì andrà in onda il settimo episodio della sesta e ultima stagione di Supergirl, che sarà anche il midseason finale. Stando a quanto affermato di recente da Jason Behr si tratterà di un episodio assolutamente imperdibile per tutti i fan della serie dato che si è rivelato anche uno dei più intensi di sempre. I fan sono avvisati.

Parlando dell'episodio che chiuderà la prima parte di stagione, Behr ha detto a TVLine: "Questo è sicuramente l'episodio più intenso di Supergirl a cui ho preso parte; sembra che tutta la speranza sia perduta eppure c'è ancora uno spiraglio e tutti stanno correndo contro il tempo perché la Zona Fantasma si sta chiudendo davanti ai loro occhi".

Behr ha proseguito: "L'idea dietro la Zona Fantasma è che quando loro vengono in contatto con te tutte le tue paure e i tuoi peggiori incubi diventano reali e puoi vedere il peggio della tua immaginazione diventare vivo. Tutti i Super Amici affronteranno un'esperienza simile. Zor-El poi è un uomo ormai piegato e senza più speranza. E' solo attraverso lo spirito di sua figlia e la sua tenacia che inizia a sperare di nuovo. Indossano lo stesso simbolo sul petto ed è un simbolo che vuol dire speranza. Ma è veramente difficile mantenere quella speranza in un posto come la Zona Fantasma. Ma è solo attraverso lo spirito di Kara che Zor-El torna a sperare ancora e viene ispirato a trovare una via d'uscita".

"E' divertente perché io ho iniziato con Buffy e poi ho fatto Settimo cielo e Dawson's Creek, e poi finalmente Roswell. Sembra un piccolo cerchio che si chiude il fatto che ora sia in Supergirl e nella nuova versione di Roswell, New Mexico".

Nell'attesa potete guardare il trailer del prossimo episodio di Supergirl.