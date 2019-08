Supergirl, Jennifer Cheon Garcia si unisce al cast della quinta stagione

C'è un nuovo villain a National City, che avrà il volto di Jennifer Cheon Garcia. L'attrice canadese si aggiungerà al cast della quinta stagione di Supergirl come guest star.

Nell'ultimo periodo ci sono stati parecchi movimenti tra le fila dello show targato The CW, Supergirl, specialmente visti l'addio alla serie di Mehcad Brooks, il ritorno di Jeremy Jordan e la promozione a series regular di Andrea Brooks.

Ma ai volti noti che vanno e che vengono, se ne sono aggiunti anche di nuovi, come l'attrice Meghan Rath nel ruolo di Braniac-5 e, come vi anticipavamo, Jennifer Cheon Garcia (Van Helsing, The Drive).

Quest'ultima avrà un ruolo da guest-star, e interpreterà il villain Midnight, una manifestazione fisica dell'oscurità: "Midnight è un'assasina rilasciata da una prigione ultraterrena che vuole vendicarsi di chi l'ha catturata e rinchiusa".

Sembra proprio che Kara dovrà affrontare una nuova, temibile nemica negli episodi a venire! E chissà che non abbia a che fare con gli eventi che avranno luogo nell'epico crossover in arrivo questo inverno.

Comunque, con o senza crossover, National City ha già i suoi problemi: infatti, l'organizzazione nota con il nome di Leviathan, che era già stata introdotta nella scorsa stagione, occuperà gran parte del tempo della nostra supereroina (non più) in gonnella, e giocherà sicuramente un ruolo chiave nei futuri sviluppi dello show.

La quinta stagione di Supergirl farà il suo debutto sul network americano The CW il 6 ottobre.