Supergirl, Jon Cryer non dice addio al suo Lex Luthor: 'Pronto a tornare nell'Arrowverse'

Negli Stati Uniti è andato in onda l'episodio finale di Supergirl, e abbiamo visto anche il saluto di Stephen Amell alla serie DC con Melissa Benoist. È stata anche, in attesa di eventuali novità, l'ultima apparizione di Jon Cryer nel ruolo di Lex Luthor. A quanto pare, però, l'attore non ha ancora intenzione di abbandonare il suo personaggio.

Intervistato da Comicbook.com, infatti, Jon Cryer si è detto pronto a interpretare Lex Luthor in altre serie dell'Arrowverse.

"Sapevo che questa era la fine, ma voglio anche onorare questa versione del mio personaggio. Mi piace l'Arrowverse. Penso che tutti abbiano fatto un ottimo lavoro. Penso che Superman & Lois sia fantastico, penso che Doom Patrol sia grandioso, e anche Titans lo è. E Stargirl, ho visto un solo episodio ma sembra divertente. Penso che Black Lightning sia strepitoso. Quindi voglio ancora onorare Lex nell'Arrowverse. E quindi, se ci fosse un buon arco narrativo per lui in Superman & Lois, o in The Flash, o in Titans o altro, sarei felice di trovare un modo per tornare e farne parte."

Ci vorrà un po' di impegno da parte degli sceneggiatori, ma un ritorno di Lex Luthor in una di queste serie non sarebbe sicuramente impossibile da concretizzare. In attesa di sviluppi, se non l'avete ancora fatto, potete dare un'occhiata alle foto dell'ultimo episodio di Supergirl 6.