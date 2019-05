Supergirl: per Jon Cryer il piano di Lex è più crudele di quanto pensasse

Il malvagio piano di Lex Luthor in Supergirl sta finalmente per svilupparsi su Supergirl, dopo che le astute macchinazioni del villain lo hanno reso un eroe agli occhi degli americani, per aver salvato praticamente da solo gli Stati Uniti, da una minaccia che però aveva creato lui stesso.

Il season finale è previsto per questa domenica, dove il suo piano sarà svelato per intero, e sembra che le conseguenze potrebbero essere ancora peggiori del previsto.

Ne ha parlato Jon Cryer durante una sua recente ospitata su The Talk, rivelando che lui stesso non fosse a conoscenza della strategia di Lex per intero, e che quando l'ha scoperta ha pensato che fosse addirittura più crudele di quanto pensasse.

"Domenica c'è il gran finale di Supergirl e la cosa folle è che gli scrittori non mi hanno detto nulla fino all'ultimo, perché preferiscono tenere tutto segreto. Così ho scoperto che il mio piano malefico è ancora più malvagio di quello che pensassi! Perfino Lex Luthor è stato sorpreso da quanto possa essere cattivo!"

Quali saranno le terribili macchinazioni di Lex Luthor dunque? I fan devono aspettarsi sicuramente qualcosa di grosso, ma non hanno molto da attendere. Il season finale della Stagione 4 di Supergirl andrà in onda questa domenica.