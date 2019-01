Supergirl:Jonathan Benett avrò un ruolo da guest star nella quarta stagione

Continua ad arricchirsi il cast della quarta stagione di Supergirl. Il portale TV Line ha infatti riportato che Jonathan Bennett, noto per il suo ruolo nella teen comedy del 2004 Mean Girls, è stato ingaggiato per un ruolo da guest star.

L'attore vestirà i panni di Quentin, descritto come un addetto al governo con gli occhi spalancati che è grato quando Supergirl gli salva la vita. Tuttavia, quando mostra la sua vera natura partecipando a un rally anti-alieno, l'eroina mira a dimostrargli che non tutti gli alieni sono cattivi". Il nuovo personaggio farà il suo debutto nell'episodio 14 intitolato "Stand and Deliver".

La quarta stagione di Supergirl continuerà il 20 gennaio con la puntata Suspicious Minds, dove il colonnello Haley tenterà in tutti i modi di scoprire l'identità della cugina di Superman. Nel frattempo Brainiac-5 (Jesse Rath) tenterà di persuadere Nia (Nicole Maines) ad accettare i suoi superpoteri ma la ragazza interpreterà erroneamente le sue motivazioni.

Vi ricordiamo che il nuovo arco narrativo dello show targato CW continuerà a farsi ancora più interessante con il debutto della villain Pamela Ferrer aka Menagerie, astuta ladri di gioielli che non prova alcun rimorso nel ferire i suoi avversari, e di Lex Luthor, la nemesi per eccellenza di Superman.