Supergirl: nuovi personaggi faranno il loro ingresso nella quarta stagione

TVLine ha diffuso alcune immagini in esclusiva degli show dell'Arrowverse che vedremo tornare in autunno. Tra i titoli più attesi c'è la quarta stagione di Supergirl, con Melissa Benoist nel ruolo di Kara Danvers. Online è stata diffusa una foto di Supergirl con una breve didascalia che annuncia nuovi personaggi.

Nella didascalia diffusa da TVLine si legge:"Sei curioso di sapere cosa è successo a Kara alla fine della terza stagione? Bene, sii paziente perché 'si è infilata in un intrigo che non si concretizzerà più tardi di questa stagione', secondo i produttori esecutivi Robert Rovner e Jessica Queller. In termini di nuovi personaggi che verranno rivelati quest'anno, Agent Liberty e Dreamer sono tra quelli che appariranno".

Il cast di Supergirl comprende Melissa Benoist (Kara Danvers/Supergirl), Mehcad Brooks (James Olsen), Chyler Leigh (Alex Danvers), Jeremy Jordan (Winn Schott), Katie McGrath (Lena Luthor), Jess Rath (Brainiac 5) e David Harewood (J'onn).

Supergirl è ideata da Greg Berlanti, Ali Adler e Andrew Kreisberg. La serie, inizialmente prodotta Los Angeles, ha spostato le location delle riprese a Vancouver.