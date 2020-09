Supergirl, in che modo Kara uscirà dall'Arrowerse? Scopriamolo insieme

Come abbiamo avuto modo di apprendere nelle scorse ore, la sesta stagione di Supergirl sarà anche l'ultima. In molti si domandano come si concluderanno le vicende di Kara Zor-El e soprattutto come verrà affrontata la sua uscita dall'Arrowerse. L'aspetto dell'universo condiviso tende infatti a complicare notevolmente la situazione.

Una delle ipotesi più probabili è che Kara continui ad essere un'eroina esistente anche se non apparirà sul piccolo schermo. Di tanto in tanto potrebbero essere fatti riferimenti sul suo conto e potrebbero essere date informazioni sulle sue vicende senza che però Melissa Benoist debba necessariamente prendere parti ad ulteriori produzioni. Con l'introduzione di Superman e Lois, Kara infatti potrebbe far ritorno nel suo universo su Terra-38 che, non sarebbe stata distrutta.

Alcuni pensano invece che il personaggio di Kara possa essere ucciso. A nostro avviso ciò appare inverosimile in primis perchè non rispetterebbe lo spirito della serie che è sempre incentrata sulla speranza e, in secondo luogo perché la morte canonica di Supergirl avviene in Crisi sulle Terre Infinite e sembrerebbe abbastanza fuoriluogo riadattarla in un diverso frangente.

Kara potrebbe poi finire per un motivo io per un altro nella Zona Fantasma, anche se appare alquanto improbabile. Infine, l'ultima ipotesi da non scartare a priori, è quella che vede Supergirl entrare a far parte della Legione di Superoeroi e vivere per sempre felice e contenta accanto al suo amore Mon-El.

Voi come pensate che si evolveranno le cose? Fatecelo sapere nei commenti ed intanto date un'occhiata alla reaction del cast di Supergirl alla notizia della definitiva conclusione.