Supergirl, Kate Micucci entra nel cast del primo episodio della quinta stagione

TvLine riporta in esclusiva che Kate Micucci, vista recentemente in show televisivi come Another Period e The Big Bang Theory, apparirà nella premiere della quinta stagione di Supergirl.

"È incredibile, così brillante ed isterica", ha detto in proposito la produttrice esecutiva Jessica Queller, aggiungendo che è stato "davvero eccitante" averla sul set. Come spiega la Queller, la Micucci "avrà un piccolo cameo nei panni di un personaggio che lavora in un museo".

Insieme al casting della Micucci, sono stati anche annunciati anche quelli di Julie Gonzalo (Veronica Mars), che avrà un ruolo regolare nella serie nella parte di Andrea Rojas (aka Acrata), il nuovo proprietario di CatCo Worldwide Media. Il suo personaggio è descritto come "una donna d'affari raffinata ed erede di un impero tecnologico, che però nasconde un segreto mistico."

Anche Staz Nair (Game of Thrones) si è unita allo spettacolo in un ruolo regolare, quello cioè di William Dey, un "reporter temprato" con significativi legami con il sottobosco criminale criminale di National City. Infine Jennifer Cheon Garcia (Van Helsing) sarà guest star nella premiere nei panni del criminale omicida Midnight, una supervillain evasa da una prigione ultraterrena la cui missione è quella di vendicarsi di chi l'ha rinchiusa lì dentro.

