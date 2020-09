Supergirl, Kevin Smith vorrebbe dirigere uno degli ultimi episodi della serie

Nel 2021 andrà in onda su The CW la sesta e ultima stagione di Supergirl,e Kevin Smith si propone già per dirigere uno degli episodi finali della serie targata The CW.

Qualche giorno fa è arrivato l'annuncio della cancellazione di Supergirl, la serie DC con protagonista Melissa Benoist, che si concluderà con la sesta stagione.

E se per i fan è stata una doccia fredda, altrettanto dispiaciuto della notizia sembrerebbe Kevin Smith, appassionato di fumetti e supereroi, ma soprattutto regista di ben 4 episodi di Supergirl (2x09 Supergirl Lives, 2x17 Distant Sun, 3x05 Damage, 4x08 Bunker Hill).

"Ho amato così tanto questo show. Sarò triste nel vederlo concludersi" ha infatti dichiarato durante il suo podcast, Fatman Beyond, esprimendo un augurio per i prossimi mesi "Spero davvero che mi facciano dirigere uno degli ultimi episodi. C'è un mondo in cui abbiamo una ventina di donne alla regia, e al diavolo tutti gli uomini per l'ultima stagione, ma se dovessero lasciar dirigere a un uomo... Oh, tornare a National City! Potrei fare qualche telefonata".

Per Smith, l'esperienza sul set di Supergirl è stata davvero indimenticabile "Lavorare a questo show è stata una delle esperienze più belle per me, a livello sia personale, che professionale. Sono davvero grato dell'esistenza di questa serie", afferma.

Ma il suo affetto per la serie va oltre, e risale a prima del suo debutto nello show come regista.

"L'ho amata prima ancora di diventare il regista dei suoi episodi. Pensavo 'Ma quanto è bello il rapporto tra le due sorelle?'".

Le riprese di Supergirl 6 dovrebbero iniziare in questi giorni a Vancouver, ma la serie non andrà in onda da gennaio come The Flash e gli altri show dell'Arrowverse, bensì con qualche mese di ritardo, anche per permettere alla neo-mamma Melissa Benoist di terminare il periodo di maternità.