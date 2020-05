Supergirl, Lex Luthor è un vero eroe in un'anteprima dell'episodio Deus Lex Machina

Domani, domenica 3 maggio, torneranno su The CW i nuovi episodi di Supergirl e Batwoman, e sarà la volta di Deux Lex Machina, il diciassettesimo episodio della quinta stagione, di cui abbiamo una piccola anteprima. Guardiamola insieme.

Dopo le repliche di Crisi sulle Terre Infinite, andate in onda nelle ultime settimane per arginare i problemi di programmazione dovuti all'attuale emergenza sanitaria (produzioni ferme e, di conseguenza, stagioni incomplete a causa della mancanza di materiale) Supergirl è pronta a tornare sui nostri teleschermi con uno degli episodi più attesi.

Oltre a segnare il debutto di Melissa Benoist alla regia, Deus Lex Machina esplorerà anche più a fondo delle questioni ancora irrisolte, focalizzandosi, come intuibile anche dal titolo, sul personaggio interpretato da Jon Cryer, Lex Luthor.

Come recita la sinossi, infatti "Lex escogita un intricato piano nel tentativo di portare Lena (Katie McGrath) dalla sua parte, sconfiggere l'ultimo attacco di Leviathan e allo stesso tempo scagliargli contro Supergirl e la sua squadra. Viene iltre rivelato come Lex sia salito al potere dopo Crisi sulle Terre Infinite".

Intanto, sempre Lex Luthor sembrerà trarre il massimo vantaggio anche dai problemi reali con cui ha a che fare adesso la produzione di Supergirl, poiché non avendo potuto girare l'episodio conclusivo come pianificato, del materiale esistente verrà riadattato per fungere da nuovo finale di stagione.