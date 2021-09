Supergirl: una love story per Lex Luthor e Nyxly negli episodi finali della serie

Attualmente in Supergirl, la protagonista e i Super Amici stanno cercando di fermare con tutte le loro forze Nyxly (Peta Sergeant), la quale sta provando in tutti i modi ad acquisire il potere in grado di procurarle quella vendetta verso coloro che l'hanno ferita, Supergirl inclusa. Un altro previsto ritorno nello show è quello di Lex Luthor.

Interpretato ancora una volta da John Cryer, pare che il mago del crimine non abbia ancora detto l'ultima parola e al suo ritorno pare che non incontrerà in Nyxly solo qualcuno di molto simile a lui bensì troverà addirittura l'amore. Nel corso di una recente intervista a The Wrap gli showrunner della serie Jessica Queller e Robert Rovner hanno anticipato questo arco narrativo romantico tra Nyxly e Lex Luthor prima della conclusione della serie.

"Una delle cose di cui siamo più entusiasti è che Lex e Nyxly faranno squadra non solo in termini di dominio del mondo ma proprio con una love story", ha dichiarato Rovner. "Siamo molto eccitati all'idea di vederlo". "Lex si innamorerà finalmente di qualcuno suo eguale", ha aggiunto Queller.

In una precedente intervista, invece, l'attrice Azie Tesfai ha raccontato di essersi commossa sul set di Supergirl: "Non sembrava che avessimo risolto tutto", ha spiegato. "Cioè...è il formato supereroistico. Hai un problema, hai la scena di combattimento e poi è risolto. Per questo, non potrebbe sembrare così, perché non è affatto realistico. Chyler Leigh è stata così brava a capirlo. Lei ed io, personalmente come amiche, abbiamo avuto così tante conversazioni durante l'estate e durante l'anno. Quindi rifletteva le nostre esperienze personali, se non ami qualcuno e vuoi prenderti cura di qualcuno così tanto, non capirai mai completamente la loro esperienza vissuta."

Il nuovo episodio di Supergirl va in onda questa sera su The CW. Su queste pagine potete leggere l'addio di Melissa Benoist a Supergirl.