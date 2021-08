Supergirl: Melissa Benoist dà l'addio alla serie dopo la fine ufficiale delle riprese

E' quasi arrivata l'ora di dire addio alla supereroina più famosa dell'Arrowverse, che ci ha tenuto compagnia per 6 anni con le sue avventure. Stiamo parlando di Supergirl, protagonista dell'omonima serie della CW che vede Melissa Benoist nei panni di Kara Zor-El. Proprio lei sarebbe stata una dei primi a dare l'addio allo show sui social.

La Benoist, infatti, ha pubblicato una foto su Instagram raffigurante lei al fianco dei colleghi Chyler Leigh e David Harewood. Sotto all'immagine dei tre in costume, l'attrice ha aggiunto una didascalia commovente. "Grazie per questi incredibili 6 anni - al cast che è diventato una famiglia, a tutti coloro che hanno lavorato allo show, a tutti voi che ci avete guardati settimana dopo settimana ♥️♥️♥️ è la fine delle riprese". Dunque siamo ai titoli di coda.

La notizia che Supergirl sarebbe terminata con una stagione 6 era arrivata a Settembre 2020 e l'interprete di Kara Zor-El l'aveva commentata sui suoi social già ai tempi. Melissa Benoist aveva infatti dichiarato che è stato un onore vestire i panni di questa eroina, e che è assolutamente commovente vedere l'impatto che questo personaggio ha avuto sulle giovani ragazze di tutto il mondo. Infatti, quando nel 2015 la Benoist ha preso il ruolo di Supergirl, non erano tante le supereroine donne ad avere una serie in cui erano le uniche protagoniste in TV. La stessa Supergirl, tra l'altro, si è presto affermata come una delle più forti nell'Arrowverse. Un vero esempio per tutte le giovani donne che guardano la serie.

In ogni caso non è ancora il momento di dire definitivamente addio allo show, perché la sesta stagione non è ancora conclusa. E' stato pubblicato recentemente il trailer degli episodi finali di Supergirl, che ci riporterà un'ultima volta a National City. Nel frattempo i fan si chiedono se ci sarà la possibilità di avere uno spin-off tratto da Supergirl in futuro. Chissà, noi intanto ci godiamo gli ultimi episodi della serie.