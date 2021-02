Supergirl, Melissa Benoist dà il benvenuto a Sasha Calle nell'universo DC

Il regista di The Flash Andy Muschetti ha annunciato sui social media che Sasha Calle sarà la nuova Supergirl per il prossimo film della DC. Melissa Benoist, l’interprete di Supergirl nella serie The CW, si è congratulata con la collega e le ha dato il benvenuto nella DC attraverso una Instagram Story.

Calle sarà la quarta attrice a vestire i panni di Supergirl in live-action dopo Helen Slater, Laura Vandervoort e Melissa Benoist.



Questo annuncio arriva mentre la serie The CW si avvicina alla fine con la sua sesta ed ultima stagione e Benoist appenderà il suo costume da Supergirl al chiodo. In calce alla notizia potete vedere uno screenshot della Instagram Story di Benoist che accoglie Calle nella grande famiglia DC.



"Questo è (100) sì ragazza, PUOI volare!! Benvenuta nel DC Universe @sashacalle. Non vedo l'ora di vederti come SG. Il mondo ha bisogno di quante più Supergirl possibile” ha scritto l’attrice.



Il prossimo film sarà ispirato alla trama del fumetto di Flashpoint e vedrà ancora Ezra Miller nei panni di Barry Allen diretto da Andy Muschietti da una sceneggiatura di Christina Hodson (Birds of Prey) e nel cast troveremo anche Michael Keaton, Ben Affleck, e Billy Crudup.



Assicuratevi di non perdervi il video in sui il regista comunica a Calle che sarà la nuova Supergirl e restate sintonizzati per nuove notizie sul film in uscita nel 2022.