Supergirl, Melissa Benoist debutterà alla regia nella quinta stagione

Melissa Benoist metterà i suoi superpoteri alla prova anche dietro la macchina da presa. Secondo Entertainment Weekly, infatti, la protagonista di Supergirl debutterà alla regia nella quinta stagione della serie. A quanto pare, era un’idea già nell’aria da molto tempo.

“Volevo cimentarmi alla regia fin dalla terza stagione” ha detto infatti Melissa Benoist, “ma non potevo farlo l’anno scorso a causa di conflitti di programmazione, e così è toccato prima a David Harewood.”

Secondo l’attrice che interpreta Kara Danvers, la Ragazza d’Acciaio, “mi sentivo molto attratta dall’idea da un paio di stagioni, perché ormai conosco la serie, il suo mondo e i suoi personaggi così bene da non poter fare a meno di immaginare certe scene in un certo modo. Voglio giocare con questo.”

Melissa Benoist dirigerà l’episodio 17 della stagione 5, che andrà in onda soltanto la prossima primavera, ma ha già iniziato a prepararsi, partecipando alle riunioni dei creativi. “Sto cercando di essere una spugna, imparando ogni giorno qualcosa. Queste serie sono così impegnative che non è come dirigere qualsiasi altro show per la tv. È un po’ come una partita a scacchi, muovi il tuo pedone in un modo e poi qualcuno abbatte la tua torre perché non puoi fare una certa mossa.”

La parte più difficile, secondo l’attrice, sarà dirigere se stessa, “perché non so come si fa, ma per fortuna sono circondata da un sacco di persone che sono davvero di supporto e possiamo dividerci le responsabilità.”

La quinta stagione di Supergirl andrà in onda su CW a partire da ottobre. Intanto potete rileggere la recensione della quarta stagione, caratterizzata dal ritorno di Lex Luthor.