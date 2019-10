Supergirl: Melissa Benoist stava per dover indossare una parrucca nella quinta stagione

Supergirl sta per tornare con la quinta stagione dello show che fa parte dell'Arrowverse e all'orizzonte ci sono diversi cambiamenti per la protagonista, Kara Zor-El. Melissa Benoist tornerà per indossare nuovamente i panni della supereroina nel serial co-creato da Greg Berlanti e in onda su The CW e su Premium Action in Italia.

Nella prossima stagione Supergirl avrà un look nuovo di zecca e uno stile tutto nuovo che comprende i pantaloni al posto della gonna, indossata nelle prime quattro stagioni. Ma non sarà l'unico cambiamento. Ci sarà un nuovissimo taglio di capelli e inizialmente la produzione aveva pensato di far indossare una parrucca all'attrice per per mantenere il taglio coerente da una stagione all'altra.



Si perché il taglio è stata una scelta personale di Melissa Benoist, come spiegato dalla costumista, Victoria Auth, che ha raccontato di come la scelta non sia stata della produzione e che inizialmente si era pensato di coprirlo con una parrucca, salvo poi decidere di lasciarlo in vista.

"Molti di noi erano contenti di far togliere la gonna a Supergirl e farle indossare i pantaloni, sentivamo che sarebbe stata una mossa potente e Melissa ne era davvero entusiasta. Dovevamo solo trovare il momento giusto per progettare il vestito e il passaggio tra una stagione e l'altra ci ha dato questa possibilità. Ma è qualcosa a cui pensavamo da un po'".

Melissa Benoist ha contribuito a questa crescita, tagliandosi i capelli:"Penso solo che sia più adulto, parte del mio obiettivo in tutta questa serie è quello che ci sia un arco molto chiaro del personaggio, che si è evoluto come donna e ha trovato la sua femminilità e la sua età adulta come una scoperta di sé".

Nel frattempo è stata rivelata la sinossi del nuovo episodio, in una stagione che approfondirà il rapporto tra Kara e Lena.