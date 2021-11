Supergirl, Melissa Benoist: 'I crossover sono stati tra i miei momenti preferiti'

Supergirl sta per volgere ufficialmente al termine e dopo ben 6 stagioni stiamo per salutare definitivamente la nostra amata eroina Kara Danvers. In attesa del gran finale, Melissa Benoist ha voluto ricordare quelli che a suo avviso sono stati i momenti più divertenti di questa avventura e naturalmente, si è parlato dei crossover.

"Sai cosa c'è di così divertente nei crossover è che [erano] pazzi ma davvero pazzi e così frenetici e caotici, ma mi sono divertita così tanto a farli. Ricordo che passavo tutto il tempo fuori dal set a ridere con Grant e Tyler e Stephen [Amell]. Ridevamo a crepapelle e diventavamo così sdolcinati e deliranti e mi divertivo tantissimo. C'era come un'energia elettrica lì", ha detto Benoist a Entertainment Weekly.

"E anche uno dei miei momenti preferiti è stato quando io e Grant Gustin stavamo correndo in una scena di 'Crisis on Infinite Earths'], ed io ero stanca e non volevo correre e ho proposto di camminare semplicemente a passo svelto ma ovviamente, comunque non riuscivo ad essere rapida come gli altri e abbiamo iniziato a ridere a crepapelle. I crossover sono stati tra i miei momenti preferiti".

Il finale di Supergirl è per Melissa Benoist un momento agrodolce, sicuramente l'attrice è felice di aver portato a termine la storia di un personaggio tanto amaro come Kara ma d'altro canto, dirle addio, non deve essere assolutamente semplice.