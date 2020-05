Supergirl, Melissa Benoist sul nuovo interesse amoroso di Kara: 'Vedrete nella stagione 6'

Dopo l'episodio 6x19 di Supergirl, finale di stagione forzato a causa della pandemia, molti fan hanno fantasticato su una possibile relazione tra Kara e Lena, ma in realtà c'è un altro interesse amoroso da tenere d'occhio in vista della sesta stagione.

Stiamo parlando ovviamente William Dey, il personaggio interpretato da Staz Neir che la nostra protagonista ha imparato a conoscere durante gli scorsi episodi: dal loro primo duetto al karaoke al loro primo appuntamento.

"Ciò che è eccitante per Kara è il grande numero di possibilità" ha spiegato Melissa Benoist a TV Line parlando della vita amorosa di Supergirl. "Ha avuto un bel po' di tempo per se stessa senza interessi amorosi, perciò penso che sia fantastico ciò che è accaduto durante la stagione 5. Lo anticiperei anche per la stagione 6, con l'insorgere di complicazioni, ma sono felice che le persone siano curiose. La cosa divertente della TV è vedere una relazione che cresce piano piano, quindi credo che le persone possano aspettarsi una cosa del genere."

In ogni caso, per scoprire cosa accadrà nella stagione 6 ci sarà da attendere ancora un po': dopo il taglio di tre episodi, la produzione di Supergirl è infatti ancora in pausa per via dell'emergenza sanitaria e al momento non è ancora chiaro quando potrà ripartire. The CW spera di pubblicare il nuovo arco narrativo a gennaio 2021, ma la gravidanza della Benoist potrebbe rimandare l'uscita alla primavera/estate.

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Supergirl 5.