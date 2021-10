Supergirl, Melissa Benoist rivela: 'Ecco l'unica cosa che non mi mancherà della serie'

Mentre negli USA la sesta e ultima stagione di Supergirl si avvia alla conclusione, l'attrice Melissa Benoist in una recente intervista al Jimmy Kimmel Live ha rivelato che le mancherà tutto del set, tranne una sola cosa!

Nella serie dell'Arrowverse nata nel 2015 Melissa Benoist interpreta la reporter Kara Zor-El, che in realtà è la cugina di Superman e protegge National City vestendo i panni di Supergirl.

"Devo ammetterlo, non credo mi mancherà volare" ha affermato l'attrice. "Mi sono fatta molto male" ha ammesso, spiegando agli spettatori che le tecniche usate sul set per simulare il volo "sono sempre le stesse dai tempi di Christopher Reese. Dei fili e un'imbracatura che sembra un pannolino".

Anche se non le mancherà volare, Benoist ha dichiarato di essere grata per aver preso parte alla serie, definendo il suo ruolo da protagonista "una delle esperienze più difficili e impegnative della mia vita".

Melissa Benoist si era già espressa in questo senso quando, nel dare il suo addio a Supergirl con un post sui social media, aveva affermato: "Dire che è stato un onore interpretare questo personaggio iconico sarebbe un grande eufemismo. L'impatto che lo show ha avuto sulle ragazze in tutto il mondo mi ha lasciata senza parole. Ha avuto lo stesso impatto anche su di me, mi ha insegnato a trovare la forza che non sapevo di avere, a trovare la speranza anche nei momenti più bui e che siamo più forti se siamo tutti uniti".

L'episodio finale di Supergirl andrà in onda su The CW il 9 novembre: "Sono entusiasta di poter vivere la fine di questo fantastico viaggio e non vedo l'ora che possiate vedere cosa abbiamo preparato" ha concluso l'attrice, promettendo ai fan un'ultima stagione da urlo!