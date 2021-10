Supergirl, Melissa Benoist: 'L'ultima settimana sul set è stata intensa ed emozionante'

La serie dell'Arrowverse Supergirl è ormai vicina alla fine. Gli ultimi episodi che seguono le vicende di Kara Zor-El saranno infatti trasmessi martedì 9 novembre a partire dalle 8/7c su The CW. L'addio non sarà semplice per Melissa Benoist, che ha vestito i panni della protagonista per sei stagioni. L'attrice ne ha parlato ai microfoni di EW.com.

Al DC Fandome di dieci giorni fa il cast aveva reso omaggio a Supergirl con un commovente video. A questo, ovviamente, sono seguite varie interviste e dichiarazioni. "L'ultima settimana sul set è stata davvero intensa, davvero emozionante, gioiosa e divertente", ha dichiarato Melissa Benoist. "È stato così bello rivedere Mehcad [Brooks]. È stato meraviglioso vedere Jeremy [Jordan]. E poi mio marito [Chris Wood] è tornato, il che mi ha reso davvero felice".

Certo, le riprese dell'ultima stagione non sono state sempre facili, come ammesso dalla stessa attrice. Benoist ha infatti raccontato che alcuni giorni c'era il grande gruppo, il che era davvero bello, mentre altri sono stati "noiosi e difficili, e quelli erano i giorni in cui pensavo, 'Ah, ecco perché è un bene che finisca'". Dunque una giostra di emozioni, con alti e bassi.

Anche Cyler Leigh, che interpreta la sorella di Kara, ha parlato, raccontando quanto emozionante e allo stesso tempo importante per il futuro dell'universo di Arrow sia stato girare questa stagione. Leigh ha anche rivelato che lei, Benoist e David Harewood hanno insistito per far riorganizzare il programma in modo che tutti e tre i membri del cast originale chiudessero l'ultimo giorno di riprese insieme. "Eravamo un disastro", ha ricordato Leigh. "Stavamo tutti piangendo. Eravamo tutti così grati e riconoscenti... Ogni giorno dicevamo addio a qualcuno".

Adesso non ci resta che aspettare il 9 Novembre per emozionarci come i protagonisti dello show. Intanto vi sveliamo la trama del finale di Supergirl.