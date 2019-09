Supergirl è il miglior show sui supereroi ai Saturn Awards

Ancora una vittoria per la serie con protagonista Melissa Benoist, Supergirl, ai Saturn Awards, la kermesse che premia i migliori prodotti sci-fi, fantasy e horror del panorama televisivo.

Lo show targato The CW porta a casa il premio come Migliore Serie TV sui Supereroi per il secondo anno di fila, segnando per le serie tv dell'Arrowverse il quinto successo consecutivo nell'ambito di questa determinata cerimonia di premiazione.

Precedentemente a Supergirl, infatti, per ben tre anni è risultato vincitore dell'ambito riconoscimento The Flash, il secondo superhero show andato in onda sul network americano dopo il debutto di Arrow.

Supergirl, che ha visto il suo debutto prima sulla rete madre, CBS, per poi passare in pianta stabile su The CW, è ora arrivato alla sua quinta stagione, che andrà in onda a partire dal 6 ottobre, a seguito della new entry dell'Arrowverse, Batwoman, già introdotta in Elseworlds.

Di entrambi gli show sono stati recentementi diffusi nuovi materiali promoziali, come teaser trailer, poster e immagini dai nuovi episodi, che vedranno le nostre eroine affrontare nuove, pericolose minacce.

Inoltre, tra pochi mesi arriverà finalmente l'atteso crossover Crisi sulle Terre Infinite, che vedrà partecipi tutti gli show dell'Arrowverse, e che con tutta probabilità rappresenterà una nuova vetta nella narrazione seriale televisiva.