Supergirl, il misterioso post di Nicole Maines: scriverà un nuovo fumetto di Dreamer?

Dopo sei stagioni si è da poco conclusa Supergirl, che ha ricevuto anche il saluto di Stephen Amell, uno dei protagonisti dell'Arrowverse. Per molti attori del cast non sarà facile abbandonare i rispettivi personaggi, e infatti si parla già del possibile ritorno del Lex Luthor di Jon Cryer. Probabilmente è così anche per Nicole Maines.

L'attrice che interpreta Nia Nal/Dreamer ha pubblicato su Twitter una nuova foto, che possiamo vedere anche in calce alla notizia e che potrebbe dare un piccolo indizio sul suo futuro. Si vedono infatti un computer e un paio di mani, che sembrerebbero le sue nel costume di Dreamer. Sullo schermo, quella che potrebbe essere la prima pagina di una sceneggiatura, che inizia con: "Nia si sveglia..."

Come si ricorderà, all'inizio dell'anno Nicole Maines ha scritto una storia a fumetti incentrata sul suo personaggio in Supergirl per l'antologia one-shot DC Pride. Che stia pensando di rimettersi alla prova come autrice? Per il momento non ci sono notizie ufficiali su un prossimo fumetto su Nia, ma in questi casi tutto è possibile.

"Non mentirò, mi sono sentita come ubriaca di potere" ha raccontato Nicole Maines parlando del suo personaggio e della precedente esperienza nel fumetto. "Mi sento proprio come Dreamer, ma devo ricordare a me stessa che nella vita reale non sono un supereroe. Adoro i superpoteri di Dreamer, e nel fumetto forse ho spruzzato qua e là delle nuove cose per divertimento. Mi sono divertita così tanto [...] e Dreamer può fare quello che vuole."