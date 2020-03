Supergirl, Nia Nal alle prese con le discriminazioni nelle foto del prossimo episodio

Dopo aver visto il nuovo promo di Supergirl, i fan della serie possono dare uno sguardo alle immagini ufficiali dell'episodio, intitolato Reality Bytes, in cui un terrorista prenderà di mira Nia Nal/Dreamer (Nicole Maines) in quanto donna transessuale.

Le immagini, che trovate in calce all'articolo, sono incentrate sulla donna e sulla sua amica e coinquilina Yvette (la guest star Roxy Wood), vittima dell'odio del terrorista.



Parlando dell'episodio e delle tematiche affrontate, Nicole Maines ha dichiarato: "la sessualità di Nia è una parte importante della sua identità. Penso che per tutte le persone trans non sia l'unica unica caratteristica determinante, ma è sicuramente importante. Io so chi sono e so chi è Nia, quindi sarebbe inappropriato ignorare completamente questo aspetto. Ma come ho detto, non è l'unica parte della sua identità. Non tutti gli episodi o tutte le trame di Nia si concentrano sulla sua transessualità, il che mi piace, ma abbiamo episodi in cui la sua transessualità gioca un ruolo importante. E la sua transessualità ha un ruolo importante sui come si manifestano i suoi poteri e sul rapporto con la sua famiglia".



Leggiamo dunque la sinossi di Reality Bytes: "Yvette, la coinquilina di Nia, viene attaccata da un uomo che ha preso di mira Dreamer perché non gli piace che Dreamer sia una donna transessuale e vuole che smetta di essere una supereroina. Determinata a proteggere la sua comunità da danni aggiuntivi, Dreamer rifiuta di cedere alle sue minacce e si mette in prima linea per provare a fermarlo. Supergirl (Melissa Benoist) è al fianco di Dreamer e ottiene un aiuto aggiuntivo da Brainy (Jesse Rath). Nel frattempo, Alex (Chyler Leigh), J’onn (David Harewood) e Kelly (Azie Tesfai) provano a recuperare un uomo bloccato in una escape room in realtà virtuale. Armen V. Kevorkian è il regista dell'episodio, scritto da Dana Horgan e Jay Faerber.



La puntata verrà trasmessa questa notte su The CW, subito dopo Batwoman, di cui è stata pubblicata una clip con un confronto tra Kate Kane e il padre.