Supergirl: un noto membro della Legione dei Super-Eroi sta per cambiare costume!

A meno di una settimana dall’attesissimo ritorno della terza stagione di Supergirl, un trio di foto emerse in rete rivelano che, nel corso dell’episodio intitolato “In Search of Lost Time”, una nostra vecchia conoscenza sfoggerà un nuovo costume alquanto familiare agli storici lettori di fumetti DC Comics.

Mancano ancora dieci episodi alla conclusione della stagione corrente di Supergirl, pertanto la battaglia di Kara e dei suoi alleati contro le spaventose Worldkiller non potrà far altro che intensificarsi. Finora è stata rivelata l’identità di due sole criminali (su tre): Reign (Odette Annable) e Purity (Krys Marshall), mentre il terzo ed ultimo pezzo del puzzle, interpretato a quanto pare da Angela Zhou, non ha ancora compiuto il proprio esordio ufficiale.



In attesa che ciò accada, The CW ha rilasciato in rete degli scatti ufficiali in cui Mon-El (Chris Wood) indossa un costume ben più consono al suo ruolo di supereroe, che per giunta gli dona un aspetto alquanto regale. Visionabili in calce all’articolo, le tre foto promozionali ci mostrano invero una “divisa” molto simile a quella indossata nei fumetti DC Comics, dove Mon-El è principalmente conosciuto col nome di “Valor” - un amico di Superman che dispone di poteri molto simili ai suoi e che in una storia ha persino sostituito l'Uomo d'Acciaio come principale protettore di Metropolis.



La tuta è di un rosso molto scuro, mentre cinta e svariati pannelli posti qua e là presentano lo stesso blu del suo mantello. Il design sembra invero un riuscito mix delle divise che il daxamita ha indossato nei fumetti DC, ma in ogni caso risulta già più pratico e snello dell’uniforme ufficiale che la Legione era solita portare negli scorsi episodi di Supergirl. Non trovate anche voi che questo nuovo costume appaia più adatto ad un guerriero alieno che ha per giunta viaggiato nello spazio e nel tempo?



A giudicare dalla sinossi dell’episodio, Mon-El trasmetterà all’eroina Supergirl le conoscenze che ha acquisito nel futuro sulle tecniche di combattimento da utilizzare contro le Worldkller, ma le foto rivelano che la sessione di addestramento potrebbe non andare esattamente come previsto dal daxamita... I battibecchi tra i due ex-innamorati non sono certo qualcosa di nuovo, ma quest’anno la situazione si è fatta molto tesa, soprattutto se consideriamo che Mon-El è tornato nel presente con la propria moglie al seguito, spezzando involontariamente il cuore di Kara.

Di seguito vi proponiamo la sinossi ufficiale dell’episodio intitolato “In Search of Lost Time”.



“Quando Myr’nn (la guest star Carl Lumbly) provoca involontariamente dei disturbi psichici al DEO, Supergirl (Melissa Benoist) deve collaborare con J’onn (David Harewood) per contenere il caos scaturito. Nel frattempo, Mon-El (Chris Wood) comincia ad insegnare a Kara le tecniche di combattimento che ha appreso nel futuro affinché sia pronta alla lotta contro le Worldkiller.”



Questo sarà dunque il secondo episodio in cui Myr'nn, padre di J’onn J'onzz, giocherà un ruolo chiave. Introdotto nella prima parte della stagione in corso, il personaggio è stato portato sulla Terra dallo stesso J’onn, che fino a poco tempo prima lo credeva morto. Essendo un’importante figura della religione diffusa tra i Marziani Verdi, Myr'nn è stato invece prigioniero dei Marziani Bianchi per centinaia di anni, i quali l’hanno torturato affinché rivelasse degli importanti segreti.



Con l’aiuto di Miss Martian e della stessa Supergirl, J’onn ha salvato suo padre e l’ha condotto nella sua nuova casa, ma l’alieno ha dimostrato di avere qualche difficoltà ad ambientarsi agli usi e costumi della Terra. Silenzioso e solitario, l’uomo preferisce starsene in condizioni non troppo diverse da quelle cui l’avevano costretto i propri aguzzini, e soprattutto non riesce a ripristinare il rapporto padre-figlio che aveva con J’onn. I due marziani riusciranno finalmente a ritrovare un po' di armonia?



Supergirl torna lunedì prossimo su The CW, ma i fan dovranno attendere ancora un po’ per potere vedere Mon-El indossare il nuovo costume, in quanto l’episodio in questione verrà trasmesso soltanto il 23 aprile.