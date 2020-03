Supergirl ha una nuova identità nel prossimo episodio della serie

Abbiamo visto il promo della prossima puntata di Supergirl, adesso vi segnaliamo le nuove immagini che ci permettono di dare un'altra occhiata all'episodio sedici della quinta stagione dell'opera incentrata sulla supereroina DC.

La puntata intitolata "Alex in Wonderland" andrà in onda il prossimo 22 marzo, nelle foto presenti in calce alla notizia possiamo vedere la protagonista interpretata da Melissa Benoist con un nuovo look, ottenuto dopo il suo ingresso in Obsidian Platinum, mondo virtuale accessibile solo grazie un ad paio di occhiali. Nel corso dell'episodio seguiremo Kara mentre cerca di superare la morte del padre, il cui corpo è stato ritrovato dopo anni di ricerche. Nel frattempo Kelly e William saranno impegnati ad indagare su Lex Luthor.

Come avete potuto leggere in una notizia precedente, l'ultimo episodio di Supergirl ha stupito tutti i numerosi fan della serie dell'Arrowverse, rivelando finalmente il passato di Jeremiah Denvers, personaggio con il volto di Dean Cain. Nell'episodio troveremo anche Mellisa Benoist, Chyler Leigh, Jon Cryer, Azie Tesfai e Staz Nair. In Italia l'opera incentrata sul personaggio dei fumetti DC andrà in onda a partire dal prossimo 21 marzo, le puntate restanti usciranno a cadenza settimanale su Premium Action, canale presente nell'offerta di Sky.

Cosa ne pensate di queste foto? Fatecelo sapere con un commento alla notizia.