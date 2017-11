Supergirl: nuove foto ci mostrano le giovani Kara e Alex fra i banchi di scuola

La rete statunitenseha rilasciato nelle ultime ore un set di foto tratte da "Midvale”, il sesto episodio della nuova stagione diche la prossima settimana esplorerà il passato delle sorelle Danvers.

Attenzione possibile Spoiler

La puntata vedrà infatti Kara (Melissa Benoist) e Alex (Chyler Leigh) tornare nel paesino di Midvale per staccare la spina e allontanarsi momentaneamente dallo stess della città, e soprattuto dai recenti avvenimenti che hanno spezzato i cuori di entrambe: la partenza di Mon-El e la recente rottura con l'agente Maggie Sawyer.



Attraverso una serie di flashback, infatti, l’episodio ci svelerà alcuni ricordi di infanzia delle due donne: Kara ricorderà infatti la dolorosa scomparsa di un’amica e ci mostrerà come quel tragico episodio abbia avvicinato lei ed Alex, rendendole finalmente delle vere sorelle.



Disponibili in calce all’articolo, le foto rilasciate quest’oggi ci mostrano non solo Kara e Alex, in aperta campagna, riabbracciare la madre Eliza, ma soprattutto ci vengono introdotte le loro versioni adolerescenti. Sarà interessante vedere proprio Kara fra i banchi di scuola e circondata da centinaia di studenti cui tenere nascosti i propri segreti ed il fatto che sia in realtà un’aliena proveniente da Krypton.



Supergirl torna lunedì prossimo. Avete già visionato il nuovo promo rilasciato dal network The CW?