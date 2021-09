Supergirl: le nuove foto di 'Mxy in the Middle' anticipano il ritorno di Thomas Lennon

The CW ha pubblicato le foto per "Mxy in the Middle", l'undicesimo episodio della sesta e ultima stagione di Supergirl: l'episodio, che andrà in onda martedì 14 settembre, segnerà il ritorno della star Thomas Lennon, interprete del diavoletto della Quinta Dimensione preferito dai fan, Mxyzptlk.

Lennon è apparso in precedenza come Mxy nel corso della precedente stagione per il centesimo episodio di Supergirl ed è stato un successo immediato tra i fan, che avevano atteso con impazienza il suo debutto. La nuova puntata della serie seguirà i Super Amici nel tentativo di fermare un altro spiritello della Quinta Dimensione, Nyxly, aiutati ovviamente dallo stesso Mxy. Secondo la sinossi ufficiale ci saranno anche dei momenti musicali, dato che il team dovrà impedire a Nyxly di sconfiggere Mr. Mxyzptlk, che torna per spiegare la storia oscura di Nyxly al super team nell'unico modo che conosce, ovvero la canzone. Nel frattempo, Lena (Katie McGrath) visiterà il luogo di nascita di sua madre a Terranova, desiderosa di scavare nel suo passato, ma riceverà un'accoglienza gelida da parte della piccola comunità.

L'episodio è stato diretto da Glen Winter da una storia di Rob Wright e una sceneggiatura di Elle Lipson e Chandler Smidt. Lennon aveva anticipato il suo ritorno come Mxy in un post sui social media pubblicato all'inizio di quest'anno.

Supergirl va in onda negli USA il martedì su The CW. La puntata "Mxy in the Middle" andrà in onda il 14 settembre. Potete trovare tutte le immagini estratte dall'episodio cliccando sul link della fonte che trovate in basso. Per altri approfondimenti, ecco l'addio di Melissa Benoist a Supergirl. L'attrice ha recentemente condiviso nuovi dettagli sugli episodi finali di Supergirl.