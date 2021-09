Supergirl: nuove immagini in anteprima dal prossimo episodio della sesta stagione

The CW ha diffuso in rete le nuove immagini ufficiali di Blind Spots, ovvero il dodicesimo episodio della sesta e ultima stagione di Supergirl, che proprio quest'anno dirà addio ai suoi fan. Sull'emittente comunque non è detto si tratterà di un addio definito dell'eroina in questo universo narrativo data l'esistenza dello spin-off Superman & Lois.

L'episodio in questione andrà in onda il 21 settembre prossimo ed è stato diretto da David Ramsey, che vanta già nel curriculum alcuni episodi della serie Arrow, su una base scritta da Azie Tesfai. L'episodio vedrà Kelly Olsen (interpretata dalla stessa Tesfai) divenire l'eroina Guardian, un momento che i fan più legati allo show di The CW stavano aspettando almeno dal momento del debutto del personaggio nello show. Per le immagini dell'episodio vi rimandiamo alla pagina di ComicBook (la trovate nella fonte in fondo alla news).

"La cosa divertente è che penso sia merito dei fan perché posso indicare l'arco narrativo che ha portato a Guardian negli ultimi due anni e mezzo più o meno. E io non potevo dire niente di niente ma loro avevano già capito cosa sarebbe diventata del suo essere un supereroe e questo nuovo percorso di carriera per lei e questo grazie all'empatia verso Kelly nello show. Penso che molte cose siano accadute per merito dei fan, che si sono fatti sentire, che per me è anche meglio".

Tesfai ha continuato: "Penso che Kelly stia finalmente raggiungendo il suo scopo e quello che penso sia il suo destino in molti modi".

Supergirl terminerà con la sesta stagione e all'epoca della fine delle riprese Melissa Benoist aveva scritto il suo addio ai fan: "Grazie per questi incredibili 6 anni - al cast che è diventato una famiglia, a tutti coloro che hanno lavorato allo show, a tutti voi che ci avete guardati settimana dopo settimana è la fine delle riprese". La notizia che Supergirl sarebbe terminata con una stagione 6 era arrivata a Settembre 2020 e l'interprete di Kara Zor-El l'aveva commentata sui suoi social già ai tempi.

Chissà se in futuro ci sarà uno spin-off legato a Supergirl.