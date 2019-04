Supergirl: nuove immagini del prossimo episodio American Dreamer

The CW ha pubblicato diverse nuove immagini del prossimo episodio di Supergirl, intitolato American Dreamer, che andrà in onda negli Stati Uniti il prossimo 28 aprile. L'episodio si concentrerà su Dreamer che difenderà i cittadini di National City al posto di Supergirl, mentre la situazione precipita per distruggere i Superfriends.

L'episodio è stato diretto da David Harewood, interprete di Martian Manhunter nel serial. L'attore ha spiegato l'esperienza sul set:"Penso sia stato molto divertente partecipare a questa stagione e tutti noi abbiamo notato una differenza solo in termini di trama da una settimana all'altra".

Oltre alla regia di Harewood e al ruolo di Dreamer, ci saranno anche alcuni importanti sviluppi con James Olsen, che si occuperà delle conseguenze della sua recente esperienza di pre-morte.



La trama dell'episodio vede Kara lavorare ostinatamente per cercare di discolparsi mentre Dreamer si riprende il ruolo di protettrice di National City che porta ad una resa dei conti con Ben Lockwood. James tenterà di fare i conti con il suo disturbo da stress post-traumatico mentre La sceneggiatura è firmata da Daniel Beaty, Jess Kardos e Dana Horgan.

Melissa Benoist interpreta Kara Zor-El/Supergirl dal 2015, anno della produzione della prima stagione. L'ultimo episodio ha svelato il piano malvagio di Lex Luthor, interpretato da Jon Cryer, che ha definito Luthor un sociopatico narcisista.

Il nuovo episodio di Supergirl si preannuncia molto avvincente, anche alla luce di quello che potrebbe accadere a National City.