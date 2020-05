Supergirl: i nuovi spoiler anticipano il grande ritorno di un doppelganger

La stagione in corso di Supergirl, ovvero la quinta, potrebbe essere un po’ più breve rispetto a quanto inizialmente preventivato, a causa del Covid-19. Sono ancora molti però i colpi di scena ad attenderci.

Nelle prossime puntate non solo vedremo Supergirl (Melissa Benoist) raggiungere l'amica Lena Luthor (Katie McGrath)nel tentativo di opporsi a Lex Luthor (Jon Cryer), ma vedremo anche l'inatteso ritorno della Brainiac-5 interpretata dalla sorella di Jesse Rath, Meghan.

Per quanto detto dallo stesso attore: "Sono molto felice per questo episodio, perché penso che sia davvero forte. Brainy è davvero tanta roba. Il suo piano si è realizzato in quell'episodio. E mia sorella, Meaghan Rath, tornerà nello show, e ne sono molto felice per il finale . Penso che sia un episodio grande e che le renderà giustizia".

Jesse Rath ha inoltre aggiunto che è stato davvero molto singolare e divertente lavorare con la sorella per realizzare due versioni dello stesso personaggio.

"Mi piace molto lavorare con Meaghan. È fantastico ma anche strambo il fatto che stiamo interpretando lo stesso personaggio. Quando stavamo cercando di capire come comportarci e come interpretare il tutto, ha giocato con l’idea di fare forse una mia imitazione, e penso che nell’Episodio 10 ci siamo resi conto che il modo in cui Brainy si comporta, i suoi modi di fare, la sua voce e tutto il resto, è quasi un prodotto delle sue continue analisi e reinterpretazioni".

Ricordiamo che Meaghan Rath ha fatto la sua prima apparizione in Supergirl nell’episodio The Bottle, in cui un gran numero di doppelganger provenienti dalle Terre distrutte durante Crisis on Infinites Earths, ha iniziato a raggiungere National City. Prima di convincersi ad unirsi al Grande Cervello, questa versione di Brainy ha dato a Rath qualche consiglio su come combattere il Leviatano: per salvare il suo mondo, avrebbe dovuto cooperare con Lex Luthor. Da allora, Brainy ha fatto esattamente questo, nonostante tutto ciò abbia richiesto un tributo enorme.

In attesa del diciottesimo episodio vi ricordiamo inoltre che è stato finalmente svelato il grande piano di Lex Luthor. Cosa succederà da qui in avanti? Sarà Lex Luthor a trionfare nel finale della quinta stagione di Supergirl?