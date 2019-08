Supergirl parteciperà alla prima stagione di Batwoman!

Che i fan dell'Arrowverse, o almeno la maggior parte di questi, impazziscano per l'accoppiata formata da Supergirl e Batwoman non è un mistero. Sin dai tempi di Elseworlds, lo scorso crossover dell'universo prodotto da The CW, gli spettatori chiedono a gran voce una reunion delle due supereroine

Desiderio che, d'altronde, verrà realizzato a breve: nel prossimo evento Crisi sulle Terre Infinite Batwoman e Supergirl torneranno per forza di cose ad incontrarsi, e già ci è stato anticipato che il rapporto formatosi durante Elseworlds continuerà ad evolversi e a crescere.

Le buone notizie non finiscono qui, però: voci vicine all'ambiente hanno infatti rivelato che Supergirl sarà presente in alcuni episodi della prima stagione di Batwoman. Non è chiaro, ovviamente, se si tratterà di un semplice cameo o di qualcosa di più incisivo, fatto sta che Crisi sulle Terre Infinite non sarà l'ultima occasione per vedere all'opera il duo.

Sempre in ottica guest star, invece, la produttrice di Batwoman ha spento immediatamente le speranze di qualche fan di veder apparire nella serie qualche personaggio di Gotham. Non è stata esclusa, invece, la presenza di Batman: l'ingaggio di Kevin Conroy, d'altronde, sembra esser stato decisamente apprezzato dal pubblico. Perché non approfittarne? Ciò che è certo, comunque, è che la Gotham che vedremo nell'Arrowverse ci riserverà un bel po' di sorprese.