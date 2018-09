Supergirl: le paure di Kara Danvers nel nuovo trailer della quarta stagione

The CW ha rilasciato un nuovo trailer per la quarta stagione di Supergirl, serie che vede Melissa Benoist nei panni della protagonista.

Oltre alla Benoist nel ruolo di Kara Danvers, il cast della serie comprende Mehcad Brooks come James Olsen, Chyler Leigh come Alex Danvers, Jeremy Jordan come Winn Schott, David Harewood come J’onn J’onzz / Martian Manhunter, Katie McGrath come Lena Luthor, Odette Annable come Samantha Arias / Reign, e la new entry Sam Witwer come Agent Liberty.

Nella terza stagione Supergirl è riuscita a contrastare Reign e l'altra minaccia rappresentata dai Worldkillers. Nel frattempo Kara è rimasta scioccata dalla scoperta che sua madre, Alura è sopravvissuta alla distruzione di Krypton. La connessione con il suo passato l'ha portata a rendersi conto che la Terra è ormai la sua vera casa. La quarta stagione sarà piena di sorprese, azione, avventura e grandi rivelazioni per Supergirl, Alex, James, J'onn, Lena e Brainy.

Basata sul personaggio DC creato da Jerry Siegel e Joe Shuster, la serie vede come produttori esecutivi Greg Berlanti, Sarah Schechter, Robert Rovner e Jessica Queller. Lo show è prodotto da Berlanti Production insieme a Warner Bros. Television.

La quarta stagione di Supergirl debutterà il 14 ottobre su The CW. Date un'occhiata al trailer in alto!