Supergirl si prepara ad affrontare i nuovi nemici in una clip di Tremors

Dal settimo episodio della quinta stagione di Supergirl, Tremors, forse non ci aspettavamo che Kara venisse finalmente a conoscenza di ciò che sta succedendo a sua insaputa...

Il network americano The CW, patria dell'Arrowverse, ha diffuso una clip e la sinossi del prossimo episodio di Supergirl in onda il 17 novembre, Tremors.



Nella 5x07, Supergirl/Kara si ritrova a dover riconsiderare ancora una volta il concetto di fiducia. Non solo il suo nuovo boss alla CatCo, Andrea Rojas (Julie Gonzalo) sembra nascondere qualcosa, ipotesi confermata anche dall'altrettanto poco affidabile (almeno inizialmente) collega William Dey (Staz Nair); ma ci sarà finalmente una risoluzione per la situazione precaria in cui si è trovata negli ultimi tempi la relazione tra Kara e Lena. Inoltre, Leviathan si farà sempre più vicino.



Stando a quanto recita la sinossi ufficiale dell'episodio "A VOLTE LA PERSONA PER CUI PRENDERESTI UNA PALLOTTOLA È QUELLA CHE HA PREMUTO IL GRILLETTO - Supergirl (Melissa Benoist) scopre finalmente la verità su Lena (Katie McGrath) mentre viene in contatto con Leviathan. J’onn J’onnz (David Harewood) scopre dove si trova il fratello. L'episodio è diretto da Andi Armaganian ed è scritto da J. Holtham & Katie Rose Rogers".



Nella clip che trovate in testa alla notizia, invece, la vedrete allenarsi per poter affrontare, tra le varie minacce, anche quella rappresentata dal personaggio di Mitch Pileggi, Rama Kahn.