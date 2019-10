Supergirl, le prime foto della 5x02 mostrano Julie Gonzalo nei panni di Andrea Rojas

Dopo la diffusione della sinossi del secondo episodio della quinta stagione di Supergirl, Stranger Beside Me, ora arrivano anche le prime immagini con protagonista la Andrea Rojas/Acrata di Julie Gonzalo.

La quinta stagione di Supergirl vedrà diverse new entry tra i suoi ranghi, e una di queste sarà l'attrice di Dallas e Veronica Mars, Julie Gonzalo.

La Gonzalo, qui interprerà Andrea Rojas, "una raffinata donna d'affari ed erede di un impero tenologico che sta per irrompere prepotentemente nel mondo dei media. Non si preoccupa dell'opinione altrui né di fare troppo rumore, e cela un segreto di natura mistica".

E di natura mistica si tratta, in quanto l'alter ego della Rojas altri non è che Acrata, una vigilante mascherata di origine messicana che nei fumetti ha anche collaborato con Superman per salvare il Messico (e il mondo).

Ma nella versione targata The CW, Acrata potrebbe essere un personaggio alquanto diverso, tant'è che continua a essere etichettata come uno dei main villain della stagione.

Nella nostra gallery, potete vederla nelle foto promozionali dell'episodio Stranger Beside Me diffuse quest'oggi dal network americano.

La quinta stagione di Supergirl debutterà su The CW il 6 ottobre, assieme alla prima stagione di Batwoman.

