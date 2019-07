Supergirl: i produttori ci parlano del prossimo villain della serie

La quarta stagione di Supergirl ha convito critica e pubblico anche grazie al personaggio di Lex Luthor, figura che gli appassionati delle avventure di Superman e della cugina conoscono molto bene. In molti quindi si sono chiesti chi dopo di lui cercherà di sfidare i protagonisti della serie, le loro domande sono state risposte dagli showrunner.

Intervistati da Entertainment Weekly, Jessica Queller e Robert Rovner ci rivelano che la quinta stagione sarà dedicata alla lotta contro Leviathan, organizzazione criminale creata da Grant Morrison e David Finch e apparsa per la prima volta nella serie "Batman The Return". Ma la versione che Kara Zor-El dovrà affrontare sarà leggermente diversa: "Gli daremo una nostra interpretazione. È veramente azzeccata come scelta, c'è stato un connubio tra la nostra grande idea e questa organizzazione misteriosa".

Inoltre svelano un altro elemento che giocherà un ruolo importante nelle nuove puntate della serie, ecco le parole di Robert Rovner a riguardo: "In questa stagione approfondiremo il tema della tecnologia e di come influenza la nostra vita e come la gente la usa per non affrontare i propri problemi. Scopriremo anche come i cattivi della serie cercheranno di usarla contro di noi, affrontando gli eroi della serie".

Non ci resta che aspettare il 6 ottobre per vedere quale sarà la prossima minaccia alla Terra, nel frattempo vi lasciamo con il trailer di Supergirl 5, invece se non l'avete ancora letta ecco la nostra recensione della quarta stagione di Supergirl.