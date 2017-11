Supergirl: il promo del finale di metà stagione presenta il villain Reign

The CW ha rilasciato il promo del finale di metà stagione di Supergirl che presenta Reign, villain della terza stagione, interpretato da. Introdotto per la prima volta nel finale della seconda stagione, Reign è stata inviata sulla Terra da bambina ma quando la incontriamo per la prima volta Samantha Arias è cresciuta.

Attenzione possibile Spoiler

Samantha Arias è una madre single che non sa nulla delle sue origini da 'Worldkiller'. Samantha scopre lentamente le sue vere origini nella prima metà di questa stagione e ora nel video possiamo dare un'occhiata a Reign dopo che ha abbracciato il lato oscuro del suo destino.

Supergirl è una serie basata sull'omonimo personaggio della DC Comics creato da Otto Binder e Al Plastino, interpretata da Melissa Benoist.

Giunta alla sua terza stagione, il cast di Supergirl comprende Mehcad Brooks, Chyler Leigh, Jeremy Jordan, David Harewood, Chris Wood, Floriana Lima, Katie McGrath e Odette Annable. In Italia la serie va in onda su Premium Action. Odette Annable ha recitato in numerose serie tv e al cinema in film come Transformers, Il mai nato e The Double.