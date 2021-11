Supergirl, pronti per salutare Kara? Ecco l'anteprima del finale di stagione

The CW ha rilasciato un'anteprima del finale di Supergirl che negli USA andrà in onda martedì 9 novembre con uno speciale di due ore che ci permetterà definitivamente di salutare Kara, l'eroina interpretata per 6 stagioni da Melissa Benoist.PAROLA DA BOLDARE

Il primo dei due episodi, "The Final Gauntlet", vedrà Supergirl e i suoi amici riunirsi per salvare una persona cara, ovvero la figlia di Alex e Kelly, Esme, che Lex e Nyxly hanno rapito dopo aver scoperto un importante segreto. La seconda puntata, "Kara", ci mostrerà il tanto atteso matrimonio e la battaglia finale per sconfiggere definitivamenteLex e Nyxly per sempre.

Per Melissa Benoist il fianle di Supergirl è agrodolce, visto che dopo i molti anni passati nelle vesti dell'eroina, dovrà definitivamente dire addio al suo personaggio. In una recente intervista, l'interprete di Kara ha detto: "Ho sicuramente avvertito un senso di chiusura quando abbiamo terminato le riprese, molto agrodolce. Ho provato tutte le emozioni che si possono provare nelle ultime due settimane di produzione dello show. Ma penso che una volta che l'episodio finale andrà in onda, sapendo che non c'è bisogno di tornare a Vancouver per girare, sarà allora che probabilmente realizzerò del tutto".

Siete pronti per i saluti finali? Ditecelo nei commenti.