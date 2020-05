Supergirl: uno dei protagonisti riceve un nuovo costume da eroe, ecco chi è

L'ultima puntata della quinta stagione di Supergirl è recentemente andata in onda. Anche questa serie, come molte altre, è terminata prima del previsto ma i colpi di scena non sono di certo mancati.

La cugina kryptoniana di Superman interpretata da Melissa Benoist, si unisce a Lena Luthor nel tentativo di arginare Lex e il Leviathan, ma un nuovo eroe inizia ad occuparsi di National City. In "Immortal Kombat" finalmente Alex decide di assumere il ruolo di vigilante.

Come le era stato suggerito da Kelly Olsen, sua compagna, nel penultimo episodio, Alex decide di dare una svolta alla sua vita dopo l'abbandono del DEO, e di di indossare una nuova maschera da supereroe.

Dopo aver scoperto che Rama Khan sta inseguendo Supergirl, con un sacco di Kryptoniani, M'gann, J'onn, Alex e Nia vanno nell'appartamento di Kara per informarla. Lena si offre di fornirle una nuova tuta anti-Kryptonite. Per farlo però bisogna distrarre Leviathan per poterla portare in un laboratorio dall'altra parte della città. Per realizzare il piano, J'onn e M'gann si trasformano in duplicati di Supergirl, così Alex decide di dare una mano in questa missione,rivelando a Kara che ora ha il suo super seme. Nel mentre una nuova tuta si forma sul corpo di Alex. Adesso è anche lei entrata a pieno nel mondo dei supereroi.

Grandi stravolgimenti erano già stati annunciati per Alex nel finale di Supergirl 5, il suo nuovo ruolo era stato già anticipato da Chyler Leigh prima del finale di stagione, parlando delle "cose ​​davvero fantastiche" che Alex può fare ora che è una vigilante.

"Lei sta entrando in un mood completamente nuovo", ha detto Leigh. "Come dice nell'episodio che è appena andato in onda, è come se non si fosse mai sentita così esposta. E così, quando Kelly (Azie Tesfai) menziona l'intera idea della maschera, pensa che è giunto il momento di nascondere la sua identità. Perché anche Lex sa chi è, e ora deve capire come affrontare tutto questo senza essere riconosciuta. Molte sono le cose davvero fantastiche che Alex potrà fare con la sua nuova arma, e come interagirà con il nuove costume da supereroe".

