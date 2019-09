Supergirl: è stato pubblicato un teaser trailer in attesa della quinta stagione

La quinta stagione di Supergirl è alle porte e, dopo la pubblicazione del poster ufficiale , The CW ha condiviso un teaser trailer intitolato Event Horizon, lo stesso nome che avrà la première dello show appartenente all'Arrowverse.

Nei giorni scorsi, gli showrunner Jessica Queller e Robert Rovner hanno parlato dell'impatto che la Crisi sulle Terre Infinite avrà sullo show, ma nel breve filmato viene dato spazio al rapporto tra Kara Zor-El (Melissa Benoist) e Lena Luthor, (Katie McGrath) che sarà uno dei fattori su cui si concentreranno i nuovi episodi.



Nel teaser, che potete vedere in cima all'articolo, Lena si confronta con Kara/Supergirl e le dice "devo sapere perché mi hai tradita". In seguito, vediamo la cugina di Superman togliersi gli occhiali, forse per rivelare finalmente la sua vera identità, tenuta nascosta all'amica. Il risultato, però, non dovrebbe essere dei migliori, come saprà chi ha visto il trailer della quinta stagione, dove Lena colpisce quella che a tutti gli effetti diventerà un'ex-amica.

I tormenti interiori di Lena saranno centrali nello show dove ci sarà "una battaglia per la sua anima", come ha raccontato Melissa Benoist. La ragazza infatti è stata sconvolta dalle rivelazioni che le ha fatto Lex Luthor al termine della quarta stagione e che avranno un impatto notevole sulla psicologia del personaggio.

I nuovi episodi di Supergirl andranno in onda su The CW a partire dal sei ottobre.