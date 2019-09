Supergirl: nella quinta stagione verrà approfondito il legame tra Lena e Kara

Abbiamo recentemente letto la sinossi della premiere di Supergirl 5, che ci ha fornito qualche elemento in più per capire le nuove puntate della serie. Inoltre sembra che uno degli elementi più importanti della stagione saranno le relazioni tra i vari personaggi.

In particolare quella tra la protagonista Kara e la sua migliore amica Lena Luthor, entrata in una fase molto difficile dopo che la vera identità di Supergirl è stata scoperta da Katie McGrath. In un'intervista a Entertainment Weekly la showrunner Jessica Queller ha rivelato qualcosa in più riguardo gli episodi inediti dello show: "Posso solo dire che la quinta stagione sarà molto importante per il loro rapporto. Non posso promettere che tutti i sogni dei fan si avvereranno, ma se sono interessati all'amicizia di Lena e Supergirl potranno avere molte informazioni a riguardo".

Anche la protagonista della serie Melissa Benoist ha parlato delle vicende del suo personaggio: "Sarà una stagione molto dura. Si combatterà per l'anima di Lena, sono rimasta devastata dal fatto che è stato Lex Luthor a dirglielo, è stato come un colpo al cuore per il personaggio di Katie McGrath, lei è una persona a cui Kara vuole molto bene. È stato molto doloroso".

Le puntate inedite andranno in onda a partire dal 6 ottobre, recentemente abbiamo scoperto che due nuovi personaggi si uniranno a Supergirl, interpretati da Cara Buono e Mitch Pileggi.