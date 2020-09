Supergirl, fan disperati per la cancellazione: 'Non siamo pronti'

Ieri The CW ha annunciato a sorpresa che Supergirl, la serie con protagonista Melissa Benoit nei panni di Kara Zor-El, si concluderà con l'arrivo della sesta stagione. Dopo la reazione di Julie Gonzalo e tutti i membri del cast, vediamo insieme come i fan hanno preso la notizia della cancellazione.

Sono molti gli spettatori rimasti delusi dall'annuncio, tra cui un'utente che scrive: "La prossima stagione di Supergirl sarà l'ultima e personalmente non sono pronta perché lo show finisca. C'è ancora moltissimo da esplorare! È la mi serie di conforto. Grazie a tutto il cast. Melissa Benoit era davvero la perfetta Kara Zor-El."

C'è invece chi non solo ha accolto la news con filosofia, ma non vede l'ora di scoprire il prossimo ruolo di Melissa Benoit: "Sono davvero orgogliosa per Melissa e tutto ciò che ha fatto come Supergirl, ma penso anche che per lei sia arrivato il tempo per andare avanti in cerca di nuove avventure."

Non mancano anche alcune polemiche nei confronti di The CW. Per esempio, secondo Emre Kaya di Vulcan Reporter, Supergirl sarebbe stata sacrificata dal network per via dell'imminente debutto della serie dedicata a Superman e Lois: "Di Supergirl mi piaceva il fatto che riuscisse ad avere una propria personalità piuttosto che essere un clone di Superman. Ma ora è chiaro che The CW ha usato Supergirl per arrivare a Superman, che ora avrà il proprio show sul network, mentre Supergirl è appena stata cancellata."

Potete trovare alcune reazioni dei fan qui sotto. Voi cosa ne pensate? Siete rimasti delusi dall'annuncio? Fatecelo sapere nei commenti.