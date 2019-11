Supergirl, le 'relazioni pericolose' emerse dall'episodio 5x05

Nel penultimo episodio di Supergirl andato in onda, Kara ha scoperto qualcosa che non sospettava sul collega e potenziale rivale William Dey. Nel quinto episodio della quinta stagione, intitolato Dangerous Liaisons, si scopre invece qualcosa in più su Andrea Rojas, nuova proprietaria della CatCo.

Nel nuovo episodio, andato in onda su CW il 3 novembre, Andrea (interpretata da Julie Gonzalo) è molto concentrata su un grande evento: il lancio mondiale delle lenti a contatto VR di Obsidian North. Spinge lo staff di CatCo a finalizzare tutto il lavoro ad aiutare a spingere il lancio e ottenere il maggior numero di clienti.

Nel corso delle sue immagini, William inizia a pensare che Rip Roar stia lavorando per Andrea Rojas, o indirettamente per la sua famiglia, e che sia stato responsabile della morte del suo migliore amico, che aveva avuto una relazione con Andrea. Alla fine dell'episodio, si scopre che l'amico di William in realtà non è morto: è diventato lo stesso Rip Roar, e non si sa per chi lavori.

Le cose si complicano verso la fine, quando Rip Roar sta per distruggere National City con un maremoto, il team Supergirl riesce a salvare la situazione e l'evento di Andrea. Nel finale, poi, emerge una relazione tra Andrea e Leviathan, che si incontrano su una limousine.

La cosa non dovrebbe essere così sorprendente, dal momento che era noto che Leviathan sarebbe stato il grande villain della quinta stagione. Ora bisogna vedere cos'è che vuole Leviathan, cosa lo collega ad Andrea e come proseguirà la storia.

