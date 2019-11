Supergirl è alla ricerca di risposte nel promo del sesto episodio

The CW ha pubblicato un'anteprima del sesto episodio della quinta stagione di Supergirl (intitolato Confidence Women), in cui verrà mostrata la ricerca del responsabile degli ultimi attacchi che ci sono stati. Kara (Melissa Benoist) e i suoi alleati, infatti, si sono imbattuti in una persona che potrebbe fornire delle risposte importanti.

Come potete vedere nel video che trovate in cima all'articolo, non sarà solo un episodio di indagini e interrogatori, ma verrà dato spazio anche al rapporto tra Lena Luthor (Katie McGrath) e Andrea Rojas (Julie Gonzalo).



Vediamo dunque la sinossi ufficiale: "Un nuovo villain è in arresto al DEO e Supergirl lo usa per provare a capire chi è il responsabile degli attacchi recenti. Nel frattempo, Andrea e Lena ripensano al loro passato tumultuoso". La regista dell'episodio è Shannon Kohli, mentre gli sceneggiatori accreditati sono Dana Horgan e Nicki Holcomb. Confidence Women andrà in onda il 10 novembre su The CW.

In questi giorni, David Harewood, che in Supergirl veste i panni di Martian Manhunter, ha commentato le voci sul suo passaggio a Legends of Tomorrow, facendo capire che il suo personaggio farà parte della battaglia contro L'Anti-Monitor durante Crisi sulle Terre Infinite. L'atteso crossover dell'Arrowverse inizierà l'otto dicembre, proprio in occasione del finale di stagione di Supergirl.

Inoltre, ricordiamo a chi volesse altre anticipazioni che è stata pubblicata la sinossi del settimo episodio, Tremors.