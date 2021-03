Supergirl, si rischia il tutto per tutto nel trailer della stagione finale

The CW ci regala finalmente un primo sguardo alla sesta e ultima stagione di Supergirl grazie al trailer ufficiale dell'ora seconda serie dell'Arrowverse.

Dopo Arrow saranno Supergirl e Black Lightning a dire addio all'Arrowverse.

Terza in ordine di arrivo tra le fila The CW (avendo tra l'altro debuttato su CBS), la serie tv con Melissa Benoist si appresta a chiudere il sipario, ma a noi manca ancora una stagione composta di 20 episodi che aspettiamo tutti con trepidazione.

Ecco allora che l'emittente americana ha deciso di diffondere un primo trailer ufficiale per la sesta stagione di Supergirl, che potete trovare anche in testa alla notizia.

Intanto, la sinossi della season premiere preannuncia epici scontri e sacrifici.

"Mentre la vita di Braniac (Jesse Rath) è a rischio per aver tentare di fermare Lex (Jon Cryer), Supergirl (Melissa Benoist) e il team fanno di tutto per poterlo salvare, dando inizio a un'epica battaglia contro Gamenmae (guest star Cara Buono). Dopo aver battuto Leviathan, Supergirl si concentra su Lex, che ha utilizzato Obsidian per fare il lavaggio del cervello a metà della della popolazione, costringendo le persone ad amarlo e seguirlo a ogni costo, senza badare alle sue terribili azioni. Sapendo quanto pericoloso sia diventato suo fratello, Lena (Katie McGrath) chiede l'aiuto dell'intero team, Alex (Chyler Leigh), J’onn (David Harewood), Dreamer (Nicole Maines), Kelly (Azie Tesfai), e Brainiac, per cercare di fermarlo. Ma Supergirl capisce che l'unico modo per sconfiggere davvero Lex è quello di sacrificare se stessa".

L'episodio intitolato Rebirth è diretto da Jesse Warn e scritto da Robert Rovner & Jessica Queller, teleplay di Jay Faerber & Jess Kardos, e andrà in onda in America martedì 30 marzo.