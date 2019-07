Supergirl ritorna nel trailer della 5° stagione, Meaghan Rath è nel cast

Mentre abbiamo scoperto che l'attore Mehcad Brooks ha detto addio alla serie, oggi vi sveliamo che l'attrice Meaghan Rath è salita a bordo del cast della quinta stagione di Supergirl: interpreterà una Brainiac-5 di sesso femminile.

E adesso, in seguito al panel al San Diego Comic-Con, vi mostriamo il primo full trailer ufficiale di questa attesa quinta stagione, con tanto di nuovo costume per la nostra Supergirl. Potete visionare il full trailer comodamente in questa notizia.

Melissa Benoist (Glee), naturalmente, tornerà a vestire i panni della protagonista, Kara Danvers/Supergirl mentre, come dicevamo, Mehcad Brooks tornerà a vestire i panni di James Olsen per l'ultima volta. Nel cast anche Chyler Leigh (Grey’s Anatomy) come Alex Danvers, Jeremy Jordan nei panni di Winslow ‘Winn’ Schott, Katie McGrath (Merlin) nel ruolo di Lena Luthor e David Harewood come Hank Henshaw/J’onn J’onnz. Nelle ultime stagioni, Sam Witwer, Rhona Mitra e Bruce Boxleitner hanno finalizzato il cast nei panni, rispettivamente, di Agent Liberty, Mercy Graves e il Vice Presidente Baker.

Basato sul personaggio dei fumetti della DC Comics creato da Joe Shuster & Jerry Siegel, la serie è prodotta da Greg Berlanti, Sarah Schechter, Robert Rovner e Jessica Queller. Supergirl è prodotto dalla Berlanti Productions in associazione con Warner Bros. Television. Il serial tornerà questo ottobre.