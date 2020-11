Supergirl, rivedremo Melissa Benoist nell'Arrowverse dopo l'ultima stagione? I dettagli

Da poco più di un mese sono iniziate le riprese della sesta stagione di Supergirl, che sarà anche quella finale. Per l'Arrowverse è l'ora di rimescolare un po' le carte, dal momento che le principali serie sono terminate o avviate al capolinea, e gli stessi Greg Berlanti e Marc Guggenheim sono ora concentrati su Green Lantern per HBO Max.

Restano da capire a questo punto le intenzioni di Melissa Benoist, protagonista di Supergirl: cosa farà dopo la fine dello show? Smetterà il mantello per sempre o comparirà ancora nell'Arrowverse in qualche crossover o magari come guest star in altre serie?

Le ultime voci che circolano sul web escluderebbero questa seconda ipotesi: a 32 anni, dopo aver interpretato Kara Danvers dal 2015, Melissa Benoist teme di restare intrappolata per sempre nel personaggio e ha legittimamente voglia di nuove avventure. Più che tornare nel franchise, dunque, l'attrice sembra alla ricerca di un ruolo da protagonista in un film ad alto budget, o in una serie che poco abbia a che fare con i supereroi. Vuole misurarsi, insomma, con qualcosa di diverso, per crescere nella professione e mettersi alla prova in esperienze differenti.

Staremo a vedere. Di sicuro potremo vedere Melissa Benoist nel ruolo di Kara Danvers ancora per una stagione, e chissà se vedremo davvero anche Kevin Smith alla regia di un episodio di Supergirl.