Supergirl, rivedremo Mon-El nel series finale? La risposta degli showrnunner

La sesta stagione di Supergirl sarà anche l'ultima, e in occasione degli episodi conclusivi, sembrerebbe sempre più possibile la ricomparsa di qualche volto familiare dello show... Ma tra questi sarà incluso anche il Mon-El?

Ora che Supergirl sta per concludersi, è certamente arrivato il momento di dare tutte le risposte alle domande poste nel corso della serie, e portare dunque a termine le storyline ancora attive. Ma l'avvicinarsi del series finale darà anche la possibilità di "chiudere il cerchio" per quanto riguarda quei personaggi che abbiamo incontrato strada facendo, e che potrebbero eventualmente fare la loro ricomparsa negli ultimi episodi.

A tal proposito, gli showrunner della serie, Robert Rovner e Jessica Queller, sembrano avere diverse idee e ottime intenzioni: "Abbiamo assolutamente in programma di far tornare qualche volto familiare nel series finale" hanno rivelato ai microfoni di TV Line "E stiamo sperando che sia qualcosa di possibile da realizzare, così da avere dei richiami emotivi con alcuni dei nostri personaggi preferiti e chiudere al meglio la storia".

Significa dunque che ci sarà la possibilità di rivedere anche uno dei personaggi più amati dal pubblico, il Mon-El di Chris Wood?

"A questo punto, non abbiamo piani per un eventuale ritorno di Mon-El. Se però la storia ci porterà in quella direzione..." ci tengono a precisare subito Rovner e Queller "Adoriamo Chris. È parte della famiglia di Supergirl, ma al momento non è in programma il suo ritorno".

L'ultima volta che abbiamo visto Mon-El in quel di National City fu in occasione del 100esimo episodio di Supergirl, ma un suo ritorno, almeno per l'ultimo episodio dello show, è sicuramente tra i colpi di scena più sperati dagli spettatori. Chissà se alla fine riuscirà ad esserci...

Voi che ne pensate? Vi piacerebbe assistere al ritorno di Chris Wood in Supergirl? Fateci sapere nei commenti.