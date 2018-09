Supergirl: rivelata la sinossi della premiere della quarta stagione!

The Cw ha svelato il riassunto del primo episodio della quarta stagione di Supergirl, in onda il 14 ottobre.

La sintesi pubblicata dal network americano è la seguente:"Kara (Melissa Benoist) si rituffa nel mondo del giornalismo e accoglie un nuovo collega alla CatCo. Nel frattempo, Lena (Katie McGrath) litiga con James (Mehcad Brooks) sulle accuse che gli stanno piovendo addosso a causa delle sue azioni nelle vesti di Guardian. Alex (Chyler Leigh) e Brainy (Jesse Rath), intanto, fanno fatica a entrare in sincronia al DEO. Supergirl torna all'azione quando ciò che rimane della cellula terroristica anti-alieni Cadmus proverà a organizzare un attentato ai danni dei leader pro-alieni. La supereroina, tuttavia, scoprirà ben presto che i piani di Cadmus sono molto più malvagi di quel che si aspetta. J'onn (David Harewood) si gode la sua nuova vita, ma un breve viaggio con un vecchio amico gli causa qualche problema".



L'episodio è diretto da Jesse Warn. Storia di Robert Rovner e Jessica Queller e sceneggiatura di Gabriel Llanas e Aadrita Mukerji.



La nuova stagione di Supergirl vedrà il debutto di un costume inedito per la serie. A quanto pare il nuovo design è stato concepito per ovviare al problema di alcune assenze di Benoist dal set a causa dei suoi impegni a Broadway. La nuova maschera nasconde completamente il viso e questo permetterà alla produzione di utilizzare delle controfigure in diverse scene della serie.