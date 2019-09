Supergirl: rivelata la sinossi del nuovo episodio 'Stranger Beside Me'

The CW ha pubblicato online la sinossi ufficiale di "Stranger Beside me", il secondo episodio della quinta stagione di Supergirl, puntata che negli Stati Uniti andrà in onda il prossimo 13 ottobre.

Potete trovarla qui sotto:

LA TECNOLOGIA DIVENTA LA NUOVA MINACCIA: Supergirl (Melissa Benoist), Alex (Chyler Leigh) e Brainiac (Jesse Rath) contrastano un attacco alieno mentre William (Staz Nair) indaga su Kara. Nel frattempo J’onn J’onzz (David Harewood) e Kelly (Azie Tesfai) usano la tecnologia Obsidian per risolvere un problema. L'episodio è diretto da David McWhirter mentre la sceneggiatura è stata scritta da Dana Horgan e Katie Rose Rogers.

I creatori hanno commentato:

"Quello che vogliamo osservare con questo episodio è il modo in cui la tecnologia influenzi le vite delle persone. Sembra che al giorno d'oggi, tutti siano un po' sui loro telefoni e non siano realmente presenti, e quindi volevamo parlare di questo particolare aspetto e come un personaggio come Kara può provare ad aiutarci a superarlo. E' una puntata che parla di molte cose attuali."

Ricordiamo che l'esordio della quinta stagione di Supergirl è previsto ad ottobre su The CW, e vedrà Kara Danvers e i suoi alleati alle prese con Leviathan, un nuovo misterioso villain nato nei mesi scorsi sulle pagine dei fumetti DC grazie alle idee dell'acclamato scrittore Brian Michael Bendis.

