Supergirl, Riverdale, Stargirl: The CW svela le date dei finali di stagione

Mentre le nuove stagioni di The Flash, Walker, Nancy Drew e diversi altri titoli targati The CW si preparano a debuttare sul canale, Supergirl, Riverdale, Stargirl sono tra quelle che giungeranno al termine tra ottobre e novembre. Ma scopriamo quali sono le serie che ci saluteranno per quest'anno.

L'emittente americana The CW ha reso note quest'oggi le date di messa in onda dei season finale di alcune sue serie tv.

La prima a salutarci per questo 2021 è la quarta stagione di Dynasty, che si concluderà il 1 ottobre, seguita poi dalla quinta stagione di Riverdale e dalla terza di In The Dark, i cui ultimi episodi verranno trasmessi entrambi il 6 ottobre.

Il 7 ottobre è il turno della quarta e ultima stagione di The Outpost, mentre l'11 è quello della terza stagione di Roswell, New Mexico. A seguire troviamo la terza stagione di The Coroner, che si concluderà il 21 ottobre, e la seconda stagione di Stargirl, che ci saluterà il 2 novembre.

Infine, la sesta e ultima stagione di Supergirl giungerà al termine il 9 novembre, rendendola la terza serie dell'Arrowverse che ci dice addio dopo Arrow e Black Lightning.

In calce alla notizia potete trovare un calendario in cui sono riportate tutte le date.