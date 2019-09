Supergirl: ecco una scena eliminata della quarta stagione con Brainiac 5 e Dreamer

In attesa della premiere di Supergirl 5, TV Line ha diffuso in rete una scena eliminata della quarta stagione che vede come protagonisti Brainiac 5 (Jesse Rath) e Dreamer (Nicole Maines).

La sequenza, che potete visionare comodamente in calce alla notizia, proviene dall'episodio intitolato "American Dreamer" nel quale Dreamer si palesa nelle strade di National City per poi rivelarsi al mondo come ibrido umano-alieno in modo da superare le differenze tra le specie. Nel filmato vediamo Brainiac 5 che si scusa a modo suo con Nia.

Il video fa parte dei contenuti speciali dell'edizione Blu-Ray e DVD di Supergirl 4, che debutterà negli Stati Uniti il 17 settembre. Per sapere come proseguirà il rapporto tra i due personaggi non ci resta che attendere il prossimo 6 ottobre, quando The CW manderà in onda la premiere della quinta stagione di Supergirl. Avete già visto il teaser di Supergirl 5?

Lo show, e in particolare la sua quarta stagione, è stato recentemente premiato ai Saturn Awards come miglior serie supereroistica per il secondo anno di fila battendo quindi tutte i "colleghi" dell'Arrowverse. Tra il 2019 e il 2020 Supergirl parteciperà insieme al resto del franchise - con anche la new entry Batwoman - all'atteso megacrossover Crisi sulle Terre Infinite.